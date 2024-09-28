Лавров заявил о нахождении Ближнего Востока на грани большой войны

Ближний Восток находится на грани войны, заявил министр иностранных дел России Лавров в Совете Безопасности ООН.
«Ближний Восток вновь оказался на грани большой войны, которую, как представляется, кое-кто очень и очень хочет», – заявил он.
Лавров заявил американским представителям, что без поддержки Вашингтона не удастся быстро и эффективно урегулировать израильско-палестинский конфликт, что поможет вернуться к переговорам о создании независимого палестинского государства.
В начале сентября Лавров прокомментировал сообщения о том, что переговоры между Израилем и палестинской военизированной группировкой ХАМАС провалились. Он подчеркнул, что мирная инициатива в стиле ультиматума без немедленного прекращения огня приведет к затягиванию конфликта.
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Александр Климов