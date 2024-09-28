Лавров заявил о стремительной деградации ситуации в секторе Газа

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Ситуация в секторе Газа стремительно деградирует, заявил министр иностранных дел России Лавров. Глава внешнеполитического ведомства сделал это заявление на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
По словам министра, военная операция Израиля дегуманизирует население и лишает его человеческого достоинства.
Ранее арабская делегация покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН, когда премьер-министр Израиля Нетаньяху начал свою речь, Перед тем как премьер-министр Нетаньяху вошел в зал, арабские дипломаты скандировали антиизраильские лозунги в знак протеста против продолжающейся войны в секторе Газа.
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Александр Климов