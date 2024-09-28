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Лавров заявил о стремительной деградации ситуации в секторе Газа

Лавров: ситуация в секторе Газа стремительно деградирует
28 сентября 2024, 00:03
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Ситуация в секторе Газа стремительно деградирует, заявил министр иностранных дел России Лавров. Глава внешнеполитического ведомства сделал это заявление на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.


По словам министра, военная операция Израиля дегуманизирует население и лишает его человеческого достоинства.

Ранее арабская делегация покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН, когда премьер-министр Израиля Нетаньяху начал свою речь, Перед тем как премьер-министр Нетаньяху вошел в зал, арабские дипломаты скандировали антиизраильские лозунги в знак протеста против продолжающейся войны в секторе Газа.

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В МИД РФ назвали способ завершения конфликта на Ближнем Востоке
Сергей Лавров: без помощи США конфликт на Ближнем Востоке прекратится
28 сентября 2024, 00:11

Фото: Официальная страница МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в Совете Безопасности ООН по вопросу о путях прекращения конфликта на Ближнем Востоке. Выступая перед делегацией США, он заявил, что конфликт в секторе Газа и на израильско-ливанской границе закончится без поддержки США.
«Без вашей всесторонней поддержки Израиля конфликт может быть прекращен быстро и эффективно», – подчеркнул глава российской дипломатии.

Он призвал Совет Безопасности ООН прекратить препятствовать его работе и встать на сторону мира. В этих условиях можно возобновить переговоры о создании палестинского государства.

Лавров также заявил, что спираль насилия выходит далеко за пределы конфликта между Палестиной и Израилем. По его словам, нерешенный палестинский вопрос остается краеугольным камнем ближневосточного кризиса.

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#сергей лавров
#мид рф
#оон
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#израиль
#палестина
#сектор газа
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Лавров заявил о нахождении Ближнего Востока на грани большой войны
Лавров: Ближний Восток находится на грани войны, которую очень кто-то желает
28 сентября 2024, 00:07

Фото: Официальная страница МИД РФ

Ближний Восток находится на грани войны, заявил министр иностранных дел России Лавров в Совете Безопасности ООН.
«Ближний Восток вновь оказался на грани большой войны, которую, как представляется, кое-кто очень и очень хочет», – заявил он.

Лавров заявил американским представителям, что без поддержки Вашингтона не удастся быстро и эффективно урегулировать израильско-палестинский конфликт, что поможет вернуться к переговорам о создании независимого палестинского государства.

В начале сентября Лавров прокомментировал сообщения о том, что переговоры между Израилем и палестинской военизированной группировкой ХАМАС провалились. Он подчеркнул, что мирная инициатива в стиле ультиматума без немедленного прекращения огня приведет к затягиванию конфликта.

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#израиль
#сергей лавров
#мид рф
#палестина
#сша
#оон
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В России заявили о выходе спирали насилия за рамки палестино-израильского конфликта
Лавров: спираль насилия вышла за пределы конфликта Палестины и Израиля
27 сентября 2024, 23:58

Фото: сайт Кремля

Спираль насилия вышла далеко за пределы конфликта между Палестиной и Израилем». С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в Совете Безопасности ООН.
«Беспрецедентный уровень конфронтации на оккупированной палестинской территории и в ливано-израильском приграничье», – отметил дипломат.

Министр иностранных дел добавил, что конфликт отражается и в других регионах, включая Красное море. Ситуация дестабилизируется также в Средиземноморье, Персидском заливе и Северной Африке в целом, сказал Лавров. По его словам, краеугольным камнем ближневосточного кризиса остается нерешенный палестинский вопрос.

В начале мая министр иностранных дел Лавров прокомментировал сообщения о возможном срыве переговоров между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС. Он подчеркнул, что мирная инициатива в ультимативном стиле без немедленного прекращения огня приведет к затягиванию конфликта.

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#мид рф
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#ливан
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#хамас
#конфликт
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Блинкен выразил Китаю обеспокоенность из-за «поддержки» России
27 сентября 2024, 23:53

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен, встретившийся с министром иностранных дел Китая Ван И, выразил обеспокоенность в связи с предполагаемой поддержкой Китаем российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом заявил государственный деятель США на пресс-конференции.
«Я подчеркнул нашу серьезную обеспокоенность поддержкой Китаем российского ВПК», – сказал Блинкен после завершения встречи с МИД КНР.

В июле Блинкен предостерег Китай от поддержки российского военно-промышленного комплекса. В этом случае Пекин пообещал ждать ответных мер.

В то же время Пекин неоднократно отвергал обвинения США в том, что Китай поддерживает российский военно-промышленный комплекс.

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#китай
#мид
#россия
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Россия осудила действия Израиля в отношении Ливана
Лавров: РФ осуждает действия Израиля против Ливана
27 сентября 2024, 23:49

Фото: сайт Кремля

Россия решительно осуждает действия Израиля, нарушающие суверенитет Ливана. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.
«Решительно осуждаем действия израильской стороны, грубо нарушающие суверенитет дружественного нам Ливана», – отметил глава российской дипломатии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб обсудили военно-политическую ситуацию на Ближнем Востоке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

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#мид рф
#сергей лавров
#россия
#оон
#израиль
#ливан
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Китай призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке
Глава МИД КНР Ван И призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке
27 сентября 2024, 23:44

Фото: iStock/Fotonen

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке, выводу израильских войск из сектора Газа и установлению суверенитета Ливана после авиаудара Израиля по Бейруту. Его высказывания цитирует РИА Новости.
«Прежде всего, война и конфликт не должны продолжаться. Полноценное прекращение огня должно быть немедленно достигнуто», – заявил Ван И на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

Он также призвал к выводу израильских войск из сектора Газа, назвал текущую ситуацию в Ливане тревожной и призвал обеспечить суверенитет страны и защитить ливанское население.

Ранее стало известно, что одной из возможных целей атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Бейрут мог быть генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари также объявил, что израильские войска совершили масштабную атаку на главный военный командный центр «Хезболлы» в Бейруте.

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#израиль
#ливан
#цахал
#сектор газа
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В Иране опровергли гибель лидеров «Хезболлы» в ходе авиаудара по Бейруту
Tasnim: руководители «Хезболлы» не погибли во время авиаудара Израиля по Бейруту
27 сентября 2024, 23:18

Фото: istock/aapsky

Ни один из высокопоставленных лидеров «Хезболлы» не погиб в результате израильского авиаудара по Бейруту. Об этом сообщило иранское государственное информационное агентство Tasnim.
«Осведомленный источник в Ливанезаявил агентству Tasnim, что ни один из лидеров "Хезболлах" не пострадал в ходе жестокой террористической акции Израиля в Ливане», – сообщается в заявлении агентства.

Ранее стало известно, что целью атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Бейруте мог быть генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла. Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что израильские войска провели масштабную атаку на главный военный штаб «Хезболлы» в Бейруте.

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#израиль
#ливан
#иран
#цахал
#авиация
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Байден ответил на вопрос о возможной попытке убийства Израилем генсека «Хезболлы»
Байден: США не знали про возможную попытку убийства Израилем генсека «Хезболлы»
27 сентября 2024, 23:12

kremlin

Американский лидер Джо Байден заявил, что США не знали о возможной операции Израиля по убийству в Бейруте генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы. Пресс-пул Белого дома процитировал слова Байдена.
«Соединенные Штаты не знали об операции Армии обороны Израиля и не принимали в ней участия», – сказал Байден, добавив, что Вашингтон собирает информацию о произошедшем.

Отвечая на вопрос, обеспокоен ли президент эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, Байден сказал, что «всегда беспокоится об этом».

Ранее информационное агентство Tasnim сообщило, что Насрулла не пострадал в результате массированной израильской атаки. По данным агентства, некоторые арабские источники сообщили, что генеральный секретарь ливанского движения находится в «полном здравии».

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#джозеф байден
#сша
#ракетный удар
#ливан
#израиль
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«Очень содержательно»: Зеленский прокомментировал встречу с Трампом
Зеленский назвал очень содержательной встречу с Трампом в Нью-Йорке
27 сентября 2024, 22:59

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал очень содержательной встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке 27 сентября. Об итогах беседы глава киевского режима написал в Telegram.
«Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему "план победы"», — написал Владимир Зеленский.
Зеленский добавил, что обсудил с Трампом ситуацию на Украине и ее последствия для народа страны. Пришли к выводу, что Украине нужен «справедливый мир», сообщил глава киевского режима.

Ранее украинский депутат назвал действия Зеленского «идиотскими» и спрогнозировал наступление российской армии по всей линии фронта после неудачи президента в США. Кроме этого Ветеран ВМФ США Джек Пособец заявил, что для украинского лидера «все кончено».

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