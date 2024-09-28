Лавров заявил о стремительной деградации ситуации в секторе Газа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в Совете Безопасности ООН по вопросу о путях прекращения конфликта на Ближнем Востоке. Выступая перед делегацией США, он заявил, что конфликт в секторе Газа и на израильско-ливанской границе закончится без поддержки США.