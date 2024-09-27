Россия осудила действия Израиля в отношении Ливана

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Россия решительно осуждает действия Израиля, нарушающие суверенитет Ливана. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.
«Решительно осуждаем действия израильской стороны, грубо нарушающие суверенитет дружественного нам Ливана», – отметил глава российской дипломатии.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб обсудили военно-политическую ситуацию на Ближнем Востоке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.
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Александр Климов