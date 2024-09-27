В России заявили о выходе спирали насилия за рамки палестино-израильского конфликта

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Спираль насилия вышла далеко за пределы конфликта между Палестиной и Израилем». С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в Совете Безопасности ООН.
«Беспрецедентный уровень конфронтации на оккупированной палестинской территории и в ливано-израильском приграничье», – отметил дипломат.
Министр иностранных дел добавил, что конфликт отражается и в других регионах, включая Красное море. Ситуация дестабилизируется также в Средиземноморье, Персидском заливе и Северной Африке в целом, сказал Лавров. По его словам, краеугольным камнем ближневосточного кризиса остается нерешенный палестинский вопрос.
В начале мая министр иностранных дел Лавров прокомментировал сообщения о возможном срыве переговоров между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС. Он подчеркнул, что мирная инициатива в ультимативном стиле без немедленного прекращения огня приведет к затягиванию конфликта.
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