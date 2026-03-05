Лавров заявил о намерении Москвы сделать операцию против Ирана невозможной

05 марта 2026, 13:04

Лавров: РФ с партнерами сделает операцию против Ирана невозможной

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Россия вместе с партнерами предпримет все необходимые действия, чтобы способствовать созданию атмосферы, которая сделает военную операцию против Ирана невозможной. Такое заявление в рамках выступления на посольском круглом столе сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.





Он отметил, что речь идет о близких друзьях России, подчеркнув, что страны, страдающие от агрессии США и Израиля являются стратегическими партнерами Москвы.





«Мы поддерживаем с ними диалог и будем делать все, чтобы вместе с другими миролюбивыми членами мирового сообщества, в том числе в Совбезе ООН, на Генеральной Ассамблее, способствовать созданию атмосферы, которая будет делать эту операцию совершенно невозможной», — приводят argumenti.ru слова Лаврова.