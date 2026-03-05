Лавров озвучил цель Израиля и США в конфликте с Ираном
США и Израиль стремятся вовлечь государства Персидского залива в конфликт против Ирана.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе, посвящённом урегулированию ситуации вокруг Украины. Трансляцию мероприятия опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.
Лавров отметил, что одной из задач, как он считает, было посеять разногласия в регионе — прежде всего между странами Персидского залива, Ираном и его арабскими соседями. По его словам, в последние годы до недавнего времени между ними наблюдалась позитивная динамика нормализации отношений.
Глава российского МИД также подчеркнул, что Россия совместно с партнёрами намеревается содействовать формированию условий, при которых проведение операции против Ирана станет невозможным.
