Baza: Иранский дрон впервые взорвался в Азербайджане
Иранский беспилотник впервые взорвался на территории Азербайджана. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По данным местных СМИ, аппарат упал в районе аэропорта Нахичевани. После взрыва начался пожар. Официальных данных о погибших и пострадавших пока не поступало.
28 февраля 2026 года США совместно с Израилем начали масштабные удары по территории Ирана. Атаки, по сообщениям, направили на ядерные объекты, военную инфраструктуру и руководство страны. В первые дни конфликта появлялись сведения о гибели верховного лидера Али Хаменеи и ряда других высокопоставленных чиновников.
Также сообщалось, что ВМС США провели серию операций в Персидском заливе, в результате которых иранский военно-морской флот оказался почти полностью выведенным из строя.
