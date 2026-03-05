«Это очень проблематично»: военэксперт назвал главную ошибку США в конфликте с Ираном
Военэксперт Марочко: США не подготовились к долгому конфликту с Ираном
США допустили стратегический просчёт. Им не удалось выполнить задачи по краткосрочной операции на Ближнем Востоке. Теперь они, не будучи готовыми, втягиваются в затяжное противостояние с Ираном.
Такое предположение высказал NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это создаёт серьёзные угрозы для американской армии, поскольку изначально расчёт делался на недолгую кампанию, а не на продолжительные боевые действия.
«Блицкрига у США не получилось. Это очень проблематично для Соединенных Штатов. Естественно, в такой ситуации будет наблюдаться дефицит ресурсов», — прокомментировал собеседник.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что одной из задач совместных действий США и Израиля против Ирана могло быть стремление посеять разногласия между Тегераном и арабскими государствами региона. Он отметил, что до недавнего времени между сторонами наблюдалась позитивная динамика нормализации отношений.