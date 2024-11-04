Лавров заявил о намерениях НАТО

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)
Натовские государства намереваются проводить «оборонительные бои» за тысячи миль от собственных границ, а именно, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в рамках Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее».
«Если почитать натовскую декларацию, то получается, что для защиты территории своих членов этот «оборонительный» альянс вознамерился вести эти вот «оборонительные» бои и в Южно-Китайском море, и в Тайваньском проливе, в тысяче миль от своих берегов», — сказал главный дипломат РФ.Кроме того, он уличил западные государства в том, что им всегда не хватает войн. В частности, был упомянут украинский конфликт. Также Лавров добавил, что летом, в рамках натовского саммита в США, члены альянса утвердили претензии на главенствующую роль НАТО как в Евроатлантике, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Никита Кротов