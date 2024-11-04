Вице-премьер Сербии опроверг слова посла Британии об освобождении Югославии

Александр Вулин (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Вице-премьер Сербии Александр Вулин категорически опроверг слова посла Великобритании Эдварда Фергюсона о том, что Третий украинский фронт, освобождавший Югославию в годы Второй Мировой войны, на 70% состоял из украинцев. Заявление Вулина приводит его пресс-служба. Он подчеркнул, что национальный состав Красной Армии в те дни никто не считал.
«Не знаю, как посол Фергюсон высчитал, сколько было украинцев или русских в рядах Красной Армии в ходе освобождения Белграда. Однако знаю, что никто не считал, сколько было пилотов англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев в сотнях бомбардировщиков, которые на Пасху 1944 года бомбили Сербию и убили несколько тысяч сербов. Так же как мы не считали, к каким нациям принадлежали британские пилоты, наносившие удары по Сербии в 1999 году снова на Пасху», — заявил он.Сербский вице-премьер также опроверг и другую часть речь британского посла, с которой выступал на праздновании 80-летия освобождения Белграда. Дипломат тогда утверждал, переход Болгарии на сторону освободителей в 1944 подтолкнул югославских партизан к борьбе с фашистскими оккупантами. В ответ на это Вулин отметил, что у болгар есть «традиция менять сторону» конфликта.
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