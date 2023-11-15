Лавров заявил о неизбежности создания палестинского государства

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в историческом аспекте создание независимого суверенного палестинского государство неизбежно.
«В историческом аспекте создание палестинского государства неизбежно. В большинстве обсуждений, которые касаются будущего сектора Газа, не уделяется внимание созданию палестинского государства, соседствующего с Израилем», — прокомментировал в интервью с RT Лавров.
До этого постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что прежняя фаза операции в секторе Газа может продолжаться в течение нескольких недель. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, он не объявил, что собой будет представлять следующая фаза операции.
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