В Европе высказались о новом мирном плане Трампа по Украине

20 ноября 2025, 08:51

Politico: США не обсуждали с ЕС новый мирный план по Украине

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Администрация президента США Дональда Трампа не консультировалась с европейскими союзниками при разработке нового мирного плана по Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.





Как отметил неназванный чиновник ЕС по вопросам обороны, европейские страны не участвовали в обсуждении предложений по конфликту. Тем временем Россия, по его словам, определила спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа «как человека, готового продвигать ее интересы».

«В Белом доме есть группа, которая уже некоторое время рассматривает европейцев как «спойлеров» мирного процесса, так что в некотором смысле это неудивительно», — добавил чиновник.