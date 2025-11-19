Посол России заявил о «пробуксовке» диалога с США

19 ноября 2025, 16:53

Дарчиев: контакты РФ и США продолжаются, несмотря на снижение динамики

Фото: Istock / Vlad Yushinov

Диалог между Россией и США замедлился, но не прекратился. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью «Коммерсанту», комментируя развитие отношений двух стран после саммита в Анкоридже.





По словам дипломата, позитивный импульс от первой личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа не исчерпан, хотя переговорный процесс развивается не так активно, как ожидалось.





«Значимость первой личной встречи Владимира Путина с вернувшимся в Белый дом Дональдом Трампом состоит в том, что оба лидера вели переговоры на равных, пытаясь нащупать точки сопряжения интересов», — подчеркнул Дарчиев.