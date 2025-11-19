Посол России заявил о «пробуксовке» диалога с США
Дарчиев: контакты РФ и США продолжаются, несмотря на снижение динамики
Диалог между Россией и США замедлился, но не прекратился. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью «Коммерсанту», комментируя развитие отношений двух стран после саммита в Анкоридже.
По словам дипломата, позитивный импульс от первой личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа не исчерпан, хотя переговорный процесс развивается не так активно, как ожидалось.
«Значимость первой личной встречи Владимира Путина с вернувшимся в Белый дом Дональдом Трампом состоит в том, что оба лидера вели переговоры на равных, пытаясь нащупать точки сопряжения интересов», — подчеркнул Дарчиев.Посол отметил, что замедление взаимодействия не означает прекращения контактов. По его словам, Москва и Вашингтон продолжают общение на разных уровнях, в том числе по чувствительным темам.
Также Дарчиев признал, что «ряд двусторонних раздражителей» остаётся нерешённым — среди них вопросы дипломатической собственности, визовые ограничения и возобновление прямого авиасообщения между двумя странами.