Минюст США опубликует файлы Эпштейна после одобрения законопроекта Трампом
Минюст США опубликует файлы Эпштейна в течение 30 дней после подписания закона Трампом
Минюст США опубликует файлы американского финансиста Джеффри Эпштейна в течение 30 дней после подписания соответствующего законопроекта президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.
Законопроект об обнародовании материалов получил одобрение Палаты представителей во вторник, а затем был принят Сенатом заочно, по ускоренной процедуре.
Первоначально Трамп выступал против публикации документов Эпштейна, но в последний момент изменил позицию и призвал республиканцев поддержать инициативу.
В письмах Эпштейна нашли непристойный компромат на Трампа
Некоторые политики уверены, что Трамп «глубоко обеспокоен» содержанием файлов Джеффри Эпштейна по личным причинам. Однако прямых доказательств причастности американского лидера к преступлениям Эпштейна пока не существует.
Согласно заявлению конгрессмена Томаса Масси, в неопубликованной части документов содержатся имена как минимум 20 известных людей, которые могли быть замешаны в противозаконной деятельности. Список включает политиков, миллиардеров и кинопродюсеров.