Минюст США опубликует файлы Эпштейна после одобрения законопроекта Трампом

20 ноября 2025, 01:36

Минюст США опубликует файлы Эпштейна в течение 30 дней после подписания закона Трампом

Фото: iStock/ieang

Минюст США опубликует файлы американского финансиста Джеффри Эпштейна в течение 30 дней после подписания соответствующего законопроекта президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.





Законопроект об обнародовании материалов получил одобрение Палаты представителей во вторник, а затем был принят Сенатом заочно, по ускоренной процедуре.



Первоначально Трамп выступал против публикации документов Эпштейна, но в последний момент изменил позицию и призвал республиканцев поддержать инициативу.



