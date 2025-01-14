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В США множество собственных внутренних проблем. На каждом шагу там можно столкнуться с настоящей нищетой, стоит лишь отойти чуть в сторону от центральных магистралей.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам работы российской дипломатии в 2024 году. Он напомнил атмосферу в Сан-Фрациско, где российская делегация присутствовала на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Глава российского внешнеполитического ведомства назвал ситуацию в этом портовом городе весьма неблагополучной.
По словам Лаврова, то же самое относится и к другим крупным городам, где за фешенебельным фасадом скрывается настоящая нищета, стоит лишь чуть отойти в сторону от центральных улиц и проспектов.
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Александр Бойцов