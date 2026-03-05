Лавров заявил о продвижении в переговорах по конфликту на Украине

05 марта 2026, 15:05

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о продвижении в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Его слова прозвучали на посольском круглом столе, посвящённом ситуации вокруг страны.





По словам министра, определённые результаты были достигнуты по итогам переговоров, которые проходили в Абу-Даби и Женеве.





«Определенные продвижения есть по итогам переговоров, которые состоялись в Абу-Даби и Женеве. Есть продвижения, в очередной раз, по гуманитарным вопросам, обмен пленными. Обмен телами и есть, как я понимаю, продвижение в том, что касается выработки общего понимания механизма, который будет обеспечивать мониторинг за эвентуальными договорённостями», — заявил Лавров.