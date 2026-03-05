У НАТО «поехала крыша», заявил Медведев

05 марта 2026, 14:38

Медведев: у стран НАТО «поехала крыша» из-за конфликта США и Ирана

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко высказался о действиях Североатлантического альянса. Своим мнением он поделился в своем канале в мессенджере Max.





Политик обратил внимание, что США начали конфликт на Ближнем Востоке, лишив Ирана его верховного лидера Али Хаменеи. Потом, по его словам, «дегенераты из Альянса» во главе с генсеком НАТО Марком Рютте стали говорить о применении пятой статьи Вашингтонского договора для помощи США.

«У НАТО поехала крыша. Сначала американцы убивают лидера Ирана и начинают большую войну на Ближнем Востоке», — написал Медведев.