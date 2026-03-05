У НАТО «поехала крыша», заявил Медведев
Медведев: у стран НАТО «поехала крыша» из-за конфликта США и Ирана
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко высказался о действиях Североатлантического альянса. Своим мнением он поделился в своем канале в мессенджере Max.
Политик обратил внимание, что США начали конфликт на Ближнем Востоке, лишив Ирана его верховного лидера Али Хаменеи. Потом, по его словам, «дегенераты из Альянса» во главе с генсеком НАТО Марком Рютте стали говорить о применении пятой статьи Вашингтонского договора для помощи США.
«У НАТО поехала крыша. Сначала американцы убивают лидера Ирана и начинают большую войну на Ближнем Востоке», — написал Медведев.Он иронично предположил, что следующим шагом может стать выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, и процитировал британского писателя Джорджа Оруэлла: «Война — это мир».