В Кремле высказались о помощи Ирану

05 марта 2026, 13:54

Песков: Россия не получала от Ирана запросов о помощи

Фото: istockphoto/nantonov

Москва не получала от Тегерана каких-либо запросов о помощи, включая возможные поставки вооружений. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая цели в Тегеране. Информация СМИ содержит данные о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран, в свою очередь, наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.





«В данном случае никаких обращений с иранской стороны не было», — произнес представитель Кремля.