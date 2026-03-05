В Кремле высказались о помощи Ирану
Песков: Россия не получала от Ирана запросов о помощи
Москва не получала от Тегерана каких-либо запросов о помощи, включая возможные поставки вооружений. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая цели в Тегеране. Информация СМИ содержит данные о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран, в свою очередь, наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
«В данном случае никаких обращений с иранской стороны не было», — произнес представитель Кремля.
В МИД РФ заявили о недопустимости нападений на мирных жителей и ударов по гражданской инфраструктуре — как в Иране, так и в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.