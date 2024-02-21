МИД России: Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро

Фото: Пресс-служба МИД РФ
Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, где 21-22 февраля пройдет встреча глав МИД стран, входящих в Большую двадцатку (G20). Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство в своём официальном Telegram-канале.
В ходе предстоящего совещания министров иностранных дел в дискуссионном поле будут находиться две ключевые темы – реформирование системы глобального управления и международная напряжённость.
«Будет акцентировано внимание на необходимости корректировки деятельности Бреттон-Вудских учреждений с фокусом на скорейшее перераспределение голосующих квот МВФ в пользу стран Африки, Азии и Латинской Америки, а также восстановления полной дееспособности ВТО. Российская сторона намерена особо отметить неприемлемость бесконтрольного направления международных средств <...>на финансирование конфликта вокруг Украины, в т.ч. в ущерб выполнению обязательств западных держав в отношении помощи нуждающимся государствам», — отметили, в частности, в российском МИДе.
Аналогичный формат состоялся и в Каракасе, где в программе Лаврова значились встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем и президентом Николасом Мадуро. Кроме того, российский министр принял участие в церемонии открытия бюста Александра Пушкина в боливарианской столице.
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