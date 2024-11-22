Путин поздравил руководство Минобороны с успешным испытанием ракеты «Орешник»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин поздравил руководство Минобороны РФ с успешным испытанием новейшей баллистической ракеты «Орешник». Об этом он заявил в ходе совещания с руководством ведомства, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.
Глава государства подчеркнул, что в России имеется запас таких ракет, испытания которых будут продолжаться.
Также, по словам Путина, достигнутые результаты вызывают гордость и восхищение.
Кроме того, президент отметил, что система «Орешник» является результатом работы специалистов из новой России, а не модернизацией старых советских систем.
Читайте также:
ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетой «Орешник»: для каких стран опасно оружие, в чем его неуязвимость, реакция Запада
Депутат Чепа: «Орешник» способен долететь до Берлина за 8 минут
«Пугающая эскалация»: Шольц оценил удар российским «Орешником»
Также, по словам Путина, достигнутые результаты вызывают гордость и восхищение.
Кроме того, президент отметил, что система «Орешник» является результатом работы специалистов из новой России, а не модернизацией старых советских систем.
Читайте также:
ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетой «Орешник»: для каких стран опасно оружие, в чем его неуязвимость, реакция Запада
Депутат Чепа: «Орешник» способен долететь до Берлина за 8 минут
«Пугающая эскалация»: Шольц оценил удар российским «Орешником»
Анастасия Чинкова