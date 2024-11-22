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Зеленский попросил у Запада ПВО для защиты от российских ракет средней дальности

Владимир Зеленский заявил, что Украина запросила у западных партнёров системы противовоздушной обороны (ПВО), способные сбивать российские ракеты средней дальности. Слова президента приводит украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что вопросом поставок таких систем уже занимается глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

Зеленский подчеркнул, что Киев нуждается в системах ПВО, которые способны «оградить жизнь от новых рисков».



В четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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#всу
В Киеве создали штаб противовоздушной обороны ВСУ
22 ноября 2024, 21:03

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Украинские власти создали в Киеве штаб противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ. Ожидается, что аналогичные появятся в Сумской и Харьковской областях, сообщает местный телеканал «Общественное», ссылаясь на Генштаб ВСУ.
Отмечается, что штаб ПВО армии Украины был организован в Киеве 19 ноября. Неизвестно, когда могут созданы такие же штабы в других регионах страны. Также не приводятся подробности о работе уже открытого подразделения ВСУ.

Ранее в этот день стало известно, что после удара российской новейшей баллистической ракетой «Орешник» Зеленский попросил у союзников дополнительные системы ПВО.

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#украина
#всу
#пво
#владимир зеленский
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Путин заявил, что подобные «Орешнику» системы могут появиться у других стран
22 ноября 2024, 20:22

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин не исключил, что ракетные системы «Орешник» могут появиться у других стран. Однако это это будет ещё не скоро, а у Москвы эти ракеты есть уже сейчас.
В пятницу вечером Путин собрал совещание с руководством Минобороны РФ и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В ходе выступления он поздравил руководство ведомства и разработчиков с успешным испытанием новейших баллистических ракет «Орешник».

Глава государства не исключил, что подобные системы могут появиться и на вооружении других стран. Однако это будет завтра или через год, а у России «Орешник» имеется уже сейчас.

В настоящее время нигде в мире нет оружия, сравнимого с этим.

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#владимир путин
#ракета
#минобороны рф
#совещание
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#ракеты
#опк
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Путин: решение по серийному производству «Орешника» принято
22 ноября 2024, 19:58

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что решение по серийному производству «Орешника» принято и практически организовано, в скором времени ракеты будут поставлены на вооружение в Ракетные войска стратегического значения (РВСН). Об этом глава государства заявил в ходе совещания с руководством ведомства, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.
Также в ходе выступления глава государства поздравил руководство Минобороны РФ с успешным испытанием новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

По словам Путина, эти ракеты являются новейшей разработкой российских специалистов, а не модернизацией старых советских систем.

21 ноября ВС РФ нанесли ответный удар по Днепропетровску с применением «Орешника». Точным ударом было поражёно одно из крупнейших оборонных предприятий Украины.

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#владимир путин
#россия
#вс рф
#минобороны рф
#оружие
#ракеты
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Путин поздравил руководство Минобороны с успешным испытанием ракеты «Орешник»
22 ноября 2024, 19:47

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил руководство Минобороны РФ с успешным испытанием новейшей баллистической ракеты «Орешник». Об этом он заявил в ходе совещания с руководством ведомства, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.
Глава государства подчеркнул, что в России имеется запас таких ракет, испытания которых будут продолжаться.

Также, по словам Путина, достигнутые результаты вызывают гордость и восхищение.

Кроме того, президент отметил, что система «Орешник» является результатом работы специалистов из новой России, а не модернизацией старых советских систем.

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#владимир путин
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#оружие
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#президент
#вс рф
#минобороны рф
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Депутат Чепа: «Орешник» способен долететь до Берлина за 8 минут
22 ноября 2024, 18:36

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал, что время полета ракеты «Орешник» до Берлина составляет восемь минут.
Слова канцлера Германии Олафа Шольца о применении Российской Федерацией ракеты «Орешник» демонстрируют понимание немецким лидером боевого потенциала Москвы, обратил внимание депутат Государственной Думы.

«Шольц правильно понял, насколько эта война опасна, это он абсолютно правильно заметил. Самое главное, чтобы Шольц сумел сделать из этого правильные выводы. (...) Это были боевые испытания ракеты, которая летает со скоростью 10 Махов и которая несла простую боевую часть, но у этой ракеты есть и другие боевые части. Она недосягаема ни для Patriot, ни для чего-либо другого», — подчеркнул Алексей Чепа.

Ранее канцлер Германии назвал применение РФ ракеты средней дальности «Орешник» для удара по Украине «пугающей эскалацией».

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#война
#депутат
#ракеты
#лавров
#шольц
#рф
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Российский снайпер одним выстрелом сбил украинский дрон «Баба-Яга»
22 ноября 2024, 18:32

Фото: iStock/Three Spots

Снайпер ВС РФ одним точным выстрелом сбил украинский дрон «Баба-Яга» на Соледарском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».
По предварительной версии, брец из отряда «Ибис» добровольческого корпуса в течение нескольких дней выслеживал этот беспилотник, после чего нанёс по нему точный прицельный удар. Гексакоптер был уничтожен.

Ранее сообщалось, что ряд чиновников США и Европы предложили рассмотреть возможность возвращения Украине ядерного оружия, которое было изъято после распада Советского Союза.

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#военные
#сво
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В результате переговоров в РФ из Украины вернулись жители Курской области
22 ноября 2024, 17:53

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

Татьяна Москалькова передала, что в результате переговоров с Украиной жители Курской области вернулись на родину.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поделилась информацией, что после переговорного процесса с украинской стороной 46 жителей Курской области вернулись домой с территории Украины.

«Они были вывезены украинскими вооружёнными формированиями с территории Курской области, после вооруженного нападения на Курскую область в августе. Все это время мы беспокоились, были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения наших людей», — обратила внимание омбудсмен.

Среди возвращённых на родину людей 12 детей, в том числе один — младенец, один — до 3-х лет, а также инвалид — колясочник, подчеркнула Татьяна Москалькова.

​Уполномоченный по правам человека в РФ добавила, что эта гуманитарная акция реализовалась с помощью Администрации Президента России, Минобороны РФ, МИД РФ, специальных служб.

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Депутат Толмачев об «Орешнике»: мы не ставим ультиматум, мы ставим в известность
22 ноября 2024, 17:52

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россия готова ответить на агрессию всех своих противников и не ставит никому ультиматумов, а ставит в известность, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина о применении новой российской баллистической гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник». По словам парламентария, в арсенале страны есть оружие, способное долететь до любой точки планеты.
«Мы готовы защищать свой суверенитет и безопасность братской Белоруссии всей мощью нашего оружия. Мы никому не ставим ультиматумов, мы ставим в известность тех, кто продолжает разжигать конфликт в центре Европы, жертвуя сотнями тысяч жизней украинцев в угоду своим интересам», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия даст «более мощный ответ» на удары ВСУ западным оружием по военным объектам в Курской и Брянской областей. Он подчеркнул, что данное президентом США Джо Байденом разрешение для ВСУ лишь подтверждает, что против Москвы воюет весь альянс НАТО.

Напомним, накануне вечером президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением в связи с началом использования ВСУ дальнобойных ракет. По его словам, в результате ударов таким оружием по Курской и Брянской областям пострадали мирные жители. В ответ на эти удары была выпущена новейшая баллистическая ракета «Орешник», которая поразила здание крупного оборонного предприятия в Днепропетровске.

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Вдова Гудвина раскрыла, кто получил за ее мужа орден Мужества от Путина
Вдова Гудвина: орден Мужества после гибели бойца передали его матери
22 ноября 2024, 17:41

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Орден Мужества, которым президент России Владимир Путин посмертно наградил оператора БПЛА Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин, передали семье бойца. Об этом сообщила вдова участника СВО, доброволец Евгения Яренкевич с позывным Ежик. По ее словам, орден за сына получила мать Гудвина.
«Орден передали матери Гудвина Татьяне Ивановне. Если я не ошибаюсь, его вручал глава Хорошевского района Москвы», — сообщила она в беседе с NEWS.ru.
Напомним, «Эрнест» и «Гудвин», операторы беспилотников, были переведены в штурмовые подразделения в сентябре 2024 года и отправлены на опасное задание, после которого они погибли. В предсмертных видео бойцы обвинили командование в преднамеренной отправке на передовую из-за конфликта с Игорем Пузиком. Один из них, Дмитрий Лысаковский («Гудвин»), утверждал, что их отправили без снабжения и карт минных полей.

Позже глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил провести тщательное расследование по факту гибели бойцов.

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