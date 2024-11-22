Зеленский попросил у Запада ПВО для защиты от российских ракет средней дальности

Владимир Зеленский заявил, что Украина запросила у западных партнёров системы противовоздушной обороны (ПВО), способные сбивать российские ракеты средней дальности. Слова президента приводит украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что вопросом поставок таких систем уже занимается глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
Зеленский подчеркнул, что Киев нуждается в системах ПВО, которые способны «оградить жизнь от новых рисков».
В четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Зеленский подчеркнул, что Киев нуждается в системах ПВО, которые способны «оградить жизнь от новых рисков».
В четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Анастасия Чинкова