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Глава МВД Британии Иветт Купер в ответ на заявление Владимира Путина о запуске новейшей ракеты средней дальности «Орешник» сказала, что Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву, передала The Standart.
«В заявлениях России нет ничего нового, и Великобритания также ясно дала понять, что всецело поддерживает Украину в этом конфликте», — обратила внимание глава Министерства внутренних дел королевства.
Иветт Купер отметила, что Великобритания продолжит поставки Украине оружия и техники, «несмотря ни на что».
Ранее во время пресс-конференции министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил мнение, что Владимир Зеленский испугался ответа Москвы на удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Глава киевского режима сразу же преступил к обвинению своих союзников в том, что они оставляют его без оружия во время эскалации конфликта и действий российской стороны, подчеркнул Лавров.
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