Победитель «Интервидения 2025» почти известен: продюсер Рудченко назвал фаворитов
Продюсер Рудченко: Китай или Корея могут стать победителями Интервидения 2025
Победителем «Интервидения 2025» с наибольшей вероятностью станет Китай или Корея. Об этом в беседе с URA.RU сообщил продюсер Павел Рудченко.
По его словам, с музыкальной точки зрения зрителям стоит обратить особое внимание на выступления Китая и Кореи. Эти страны установят высокий стандарт качества, который, несомненно, впечатлит аудиторию, подчеркнул Рудченко.
«Победителем вполне логично будет Китай или Корея. Вероятнее всего, одна из этих стран примет следующий конкурс», — отметил продюсер.
Эксперт подчеркнул, что выступления будут отличаться высоким качеством не только в музыкальном плане, но и в плане шоу. Это касается как визуальной составляющей, так и эмоциональной подачи, которая в современных конкурсах играет ключевую роль.
Финал «Интервидения» пройдет в Подмосковье 20 сентября на «Live Арене». Россию на конкурсе представит певец SHAMAN.