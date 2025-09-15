Победитель «Интервидения 2025» почти известен: продюсер Рудченко назвал фаворитов

15 сентября 2025, 18:41

Продюсер Рудченко: Китай или Корея могут стать победителями Интервидения 2025

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Победителем «Интервидения 2025» с наибольшей вероятностью станет Китай или Корея. Об этом в беседе с URA.RU сообщил продюсер Павел Рудченко.





По его словам, с музыкальной точки зрения зрителям стоит обратить особое внимание на выступления Китая и Кореи. Эти страны установят высокий стандарт качества, который, несомненно, впечатлит аудиторию, подчеркнул Рудченко.





«Победителем вполне логично будет Китай или Корея. Вероятнее всего, одна из этих стран примет следующий конкурс», — отметил продюсер.