Фадеев перечислил фаворитов «Интервидения» – SHAMAN в список не попал
Российский музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев поделился своими прогнозами о международном песенном конкурсе «Интервидение», который пройдёт в Москве на предстоящей неделе. Своё мнение он выразил в Telegram-канале.
Фадеев отметил, что прослушал всех участников, однако болеть будет за троих. В число его фаворитов вошли певец Amre (Ернар Садирбаев) из Казахстана, китайский исполнитель Ван Си и группа Nomad из Киргизии.
Примечательно, что российский участник Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, в список не попал, но пожелания удачи от продюсера всё же получил.
Ранее сообщалось, что ведущими конкурса станут оперная певица Аида Гарифуллина и её супруг, певец Алексей Воробьёв.
«Интервидение» пройдёт 20 сентября на площадке Live Arena в Подмосковье. Конкурс является аналогом «Евровидения».
