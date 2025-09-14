Фадеев перечислил фаворитов «Интервидения» – SHAMAN в список не попал

14 сентября 2025, 18:32

Фаворитами Фадеева на «Интервидении» стали артисты из КНР, Казахстана и Киргизии

Фото: iStock/Berezko

Российский музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев поделился своими прогнозами о международном песенном конкурсе «Интервидение», который пройдёт в Москве на предстоящей неделе. Своё мнение он выразил в Telegram-канале.