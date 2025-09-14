Достижения.рф

Фадеев перечислил фаворитов «Интервидения» – SHAMAN в список не попал

Фаворитами Фадеева на «Интервидении» стали артисты из КНР, Казахстана и Киргизии
Фото: iStock/Berezko

Российский музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев поделился своими прогнозами о международном песенном конкурсе «Интервидение», который пройдёт в Москве на предстоящей неделе. Своё мнение он выразил в Telegram-канале.



Фадеев отметил, что прослушал всех участников, однако болеть будет за троих. В число его фаворитов вошли певец Amre (Ернар Садирбаев) из Казахстана, китайский исполнитель Ван Си и группа Nomad из Киргизии.

Примечательно, что российский участник Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, в список не попал, но пожелания удачи от продюсера всё же получил.

Ранее сообщалось, что ведущими конкурса станут оперная певица Аида Гарифуллина и её супруг, певец Алексей Воробьёв.

«Интервидение» пройдёт 20 сентября на площадке Live Arena в Подмосковье. Конкурс является аналогом «Евровидения».

Анастасия Чинкова

