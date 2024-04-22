Лавров заявил об угрозе прямого столкновения ядерных держав

Фото: сайт Кремля
Запад находится на грани прямого столкновения ядерных держав. Об этом агентству ТАСС сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
По его мнению, такое положение дел может привести к катастрофическим последствиям.
Министр также отметил, что Россия готова вернуться к вопросу ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Однако это может произойти в том случае, если на соответствующий шаг пойдут США. В настоящее время диалога между Москвой и Вашингтоном нет.
Прежде страны «Большой семерки» выразили обеспокоенность выходом России из соглашения и призвали продолжать соблюдать мораторий на испытания ядерного оружия.
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Министр также отметил, что Россия готова вернуться к вопросу ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Однако это может произойти в том случае, если на соответствующий шаг пойдут США. В настоящее время диалога между Москвой и Вашингтоном нет.
Прежде страны «Большой семерки» выразили обеспокоенность выходом России из соглашения и призвали продолжать соблюдать мораторий на испытания ядерного оружия.
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Анастасия Хохлова