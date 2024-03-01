Лавров: На украине находятся кадровые офицеры из Франции и Британии

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На Украине находятся не только наёмники, но и кадровые офицеры из европейских стран, об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«На Украине присутствуют не только иностранные наемники, но есть и кадровые офицеры, среди которых британцы и французы», — заявил Лавров в ходе форума в Анталии.
Напомним, крупный скандал разгорелся после того, как президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что европейские лидеры обсуждали возможность отправки на Украину своих войск. После этого большинство лидеров стран ЕС и НАТО постарались откреститься от этой информации заявив, что не намерены становиться третьей стороной российско-украинского конфликта.
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Евгения Парфентьева