Лаврову наступили на ногу на саммите БРИКС

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)
Главе МИД России Сергею Лаврову наступили на ногу в ходе саммита БРИКС в Казани. На это указывает Telegram-канал Baza.
На опубликованных кадрах видно, как один из участников мероприятия, проходя мимо Лаврова, случайно наступает ему на ногу. В ответ на это министр обернулся и что-то произнёс вслед этому неосторожному человеку. Слова Лаврова рассмешили находившегося неподалёку помощника президента России Юрия Ушакова.
В настоящее время отсутствуют сведения о том, что же наступил на ногу министру, а также о том, насколько серьёзное повреждение получил Лавров.
Ранее в этот день в ходе своего выступления Лавров отказался отвечать на просьбу журналиста перечислить страны, которые претендуют на получение статуса партнёров БРИКС. Министр попросил автора вопроса соблюдать приличия.
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В настоящее время отсутствуют сведения о том, что же наступил на ногу министру, а также о том, насколько серьёзное повреждение получил Лавров.
Ранее в этот день в ходе своего выступления Лавров отказался отвечать на просьбу журналиста перечислить страны, которые претендуют на получение статуса партнёров БРИКС. Министр попросил автора вопроса соблюдать приличия.
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Анастасия Чинкова