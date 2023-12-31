ООН на заседании по Белгороду призвала не обстреливать города

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Помощник Генсека ООН Халед Хиари в ходе заседания Совбеза по вопросу теракта в Белгороде призвал стороны конфликта не производить атаки на населённые пункты, мирных жителей и гражданские объекты.
Он заявил, что подобные инциденты как на территории России, так и на Украине однозначно осуждаются в ООН, поскольку они нарушают международное гуманитарное право.
Хиари призвал немедленно прекратить какие-либо действия, которые могут повлечь за собой гибель мирного населения и разрушение гражданской инфраструктуры.
При этом постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что российские военные не наносят удары по мирным украинским гражданам, поскольку целью является военная инфраструктура Украины.
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Хиари призвал немедленно прекратить какие-либо действия, которые могут повлечь за собой гибель мирного населения и разрушение гражданской инфраструктуры.
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Анастасия Чинкова