ЛДПР предлагает сделать бесплатной парковку для многодетных семей по всей стране

18 ноября 2025, 10:39

Фото: iStock/eevgenyatamanenko

Депутаты Госдумы от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого предложили законопроект о бесплатной парковке для одного автомобиля, принадлежащего многодетной семье. Инициатива уже направлена в правительство РФ для заключения. Об этом пишет РИА Новости.