ЛДПР предлагает сделать бесплатной парковку для многодетных семей по всей стране
Депутаты Госдумы от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого предложили законопроект о бесплатной парковке для одного автомобиля, принадлежащего многодетной семье. Инициатива уже направлена в правительство РФ для заключения. Об этом пишет РИА Новости.
В пояснительной записке указано, что новый порядок будет регулировать создание системы, позволяющей многодетным семьям пользоваться правом на бесплатную парковку в каждом регионе страны. Это обеспечит равные условия для всех, независимо от местного законодательства.
Авторы законопроекта уверены, что такая мера снизит финансовую нагрузку на многодетные семьи и сделает жизнь удобнее. Принятие инициативы может стать важным шагом в поддержке граждан с детьми.
Сейчас многодетные семьи имеют право на различные льготы, которые могут включать социальную, налоговую, трудовую и жилищную поддержку. К ним относятся выплаты и пособия.
