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Le Monde: Зеленский оказался в ловушке из-за сделки с США по минералам

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Украинский президент Владимир Зеленский оказался перед сложной, практически неразрешимой дилеммой из-запредложенного США соглашения по разработке минеральных ресурсов. Оба варианта — как отказ от подписания документа, так и согласие — влекут за собой немалые риски.
Об этом пишут обозреватели французской газеты Le Monde. В публикации отмечается, что американская администрация рассматривает заключение сделки по редкоземельным минералам как ключевой элемент дальнейшей поддержки Украины.

«Загнанный в угол украинский лидер пытается демонстрировать решимость, но выбор катастрофичен: соглашение может стать предательством национальных интересов, а отказ — спровоцировать гнев Дональда Трампа», — пишут авторы материала.

По их мнению, согласие на подписание договора может вызвать волну протестов внутри страны. Однако альтернатива выглядит ещё опаснее — полная потеря американской помощи. Зеленский балансирует между давлением Вашингтона и внутренней критикой, заключают авторы статьи.

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Сийярто: удары по венгерской энергоинфраструктуре являются атакой на суверенитет
30 марта 2025, 05:29

Фото: iStock/rarrarorro

По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, удары по энергоинфраструктуре страны являются атакой на ее суверенитет. Об этом дипломат заявил РИА Новости.
«Мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет», — сказал агентству Сийярто.

По словам дипломата, последние месяцы одной из проблем являются атаки Украины на нефтепровод «Дружба» и его соединительную инфраструктуру. Из-за этого страна столкнулась с рядом перебоев по поставкам нефти, некоторые их которых затягивались на несколько дней.

Помимо этого Сийярто положительно высказался о договоренности России и Украины прекратить удары по энергообъектам. Стоит отметить, что в списке данный объектов фигурирует инфраструктура, благодаря которой Венгрия получает нефть и газ от РФ.

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#украина
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Пентагон назвал Японию главным союзником США по сдерживанию Китая
30 марта 2025, 05:10

Фото: iStock/btgbtg

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Япония является главным американским союзником по сдерживанию Китая. Об этом глава Пентагона сказал перед переговорами с японским коллегой Гэном Накатани.
«Это наш основной партнер в сдерживании применения силы со стороны Коммунистической партии Китая», — цитирует слова Хегсета агентство Kyodo.

Глава японского Минобороны Накатани в ответ заявил, что его страна являются с США партнерами с наиболее доверительными отношениями, которые будут вести совместную работу над созданием свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Данная встреча стала первой для лидеров ведомств после назначения Хегсета главой Пентагона.

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Сийярто: Лавров рассказал о предотвращении атаки дрона ВСУ на «Турецкий поток»
30 марта 2025, 04:05

Фото: iStock/rancho_runner

По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о предотвращении атаки украинского беспилотника на «Турецкий поток». Этим политик поделился с РИА Новости.
«Сергей Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников на инфраструктуру "Турецкого потока" с территории Украины», — рассказал агентству Сийярто.

Ранее венгерский дипломат заявлял, что большинство европейских стран рассчитывают на продолжение конфликта на Украине. Обязательства по затягиванию боевых действий взяли на себя Брюссель, страны ЕС и европейские институты.

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Трамп: США получат Гренландию, 100 процентов
30 марта 2025, 03:00

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия перейдет под контроль Штатов со 100-процентной вероятностью. Об этом американский лидер сказал в интервью NBC.
«Мы получим Гренландию. Да, 100%», — сказал президент.

Ранее Трамп заявлял о своей уверенности в том, что жители острова желают стать американцами. В связи с этим президент пообещал, что США возьмут контроль над Гренландией.

В общем Штаты уже пять раз пытались приобрести остров. Все из-за экономического и стратегического интереса. Таким образом США могут обрести военное преимущество в Арктическом регионе.

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#сша
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#контроль
#трамп
#гренландия
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Sky News: лидер благотворительной организации обвинила принца Гарри в травле
30 марта 2025, 01:54

Фото: iStock/Bet_Noire

Председатель благотворительной организации Sentebale Софи Чандаука обвинила принца Гарри в нападках и травле. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«...какой-то момент... принц Гарри разрешил опубликовать для общественности компрометирующую новость, не поставив в известность ни меня, ни моих руководителей, ни моего исполнительного директора», — передает телеканал слова Чандауки.

Стоит отметить, что именно принц Гарри стал основателем благотворительной организации Sentebale. О том, на публикацию какой именно компрометирующей новости дал свое согласие Гарри, не уточняется.

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