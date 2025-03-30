Le Monde: Зеленский оказался в ловушке из-за сделки с США по минералам

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Украинский президент Владимир Зеленский оказался перед сложной, практически неразрешимой дилеммой из-запредложенного США соглашения по разработке минеральных ресурсов. Оба варианта — как отказ от подписания документа, так и согласие — влекут за собой немалые риски.
Об этом пишут обозреватели французской газеты Le Monde. В публикации отмечается, что американская администрация рассматривает заключение сделки по редкоземельным минералам как ключевой элемент дальнейшей поддержки Украины.
По их мнению, согласие на подписание договора может вызвать волну протестов внутри страны. Однако альтернатива выглядит ещё опаснее — полная потеря американской помощи. Зеленский балансирует между давлением Вашингтона и внутренней критикой, заключают авторы статьи.
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«Загнанный в угол украинский лидер пытается демонстрировать решимость, но выбор катастрофичен: соглашение может стать предательством национальных интересов, а отказ — спровоцировать гнев Дональда Трампа», — пишут авторы материала.
По их мнению, согласие на подписание договора может вызвать волну протестов внутри страны. Однако альтернатива выглядит ещё опаснее — полная потеря американской помощи. Зеленский балансирует между давлением Вашингтона и внутренней критикой, заключают авторы статьи.
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Александр Бойцов