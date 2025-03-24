Трамп заявил о достижении договора с Украиной по ресурсам, пишут СМИ

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О достижении соглашения с Украиной по редкоземельным металлам заявил американский президент Дональд Трамп. Его слова приводит агентство Reuters.
«Мы договорились по редкоземельным металлам <...> вскоре подпишем», — сказано в статье.Сделка по редкоземельным металлам планировалась на 28 февраля во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако в Овальном кабинете началась перепалка. Главе киевского режима указали на неуважение к США, а после попросили украинскую делегацию покинуть Белый дом.
Позже в Пентагоне сообщили, что поставки оружия в ВСУ прекращены, об этом стало известно 4 марта. Спустя некоторое время Зеленский принес Трампу извинения. Сейчас оружейные поставки продолжаются.
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Никита Кротов