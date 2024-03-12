Ле Пен охарактеризовала вступление Украины в НАТО как угрозу мировой войны

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Поддержка вступления Украины в Европейский союз (ЕС) и Организацию Североатлантического договора (НАТО) может дестабилизировать ситуацию в Европе и спровоцировать мировую войну между государствами, обладающими ядерным оружием, заявила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщает информационное агентство ТАСС.
Ранее Макрон заявил, что не исключает отправки войск на Украину, и заявил о недопустимости победы России в военном конфликте.
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Александр Климов