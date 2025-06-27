«Легкий троллинг»: Мединский поставил Рютте на место
Историк Шаповалов: Мединский поставил генсека НАТО Рютте на место
Политолог, историк и член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов прокомментировал предложение помощника президента России Владимира Мединского побеседовать на исторические темы с генсеком НАТО Марком Рютте.
Ранее argumenti.ru со ссылкой на ТАСС писали, что Мединский сообщил о готовности к диалогу с Рютте на тему Малороссии и Войска Запорожского. Он также пообещал рассказать много нового об освоении голландским купечеством Индонезии. Кроме того, помощник президента выразил готовность отправить Рютте российский учебник по истории за 6-й класс.
«Политические элиты западных стран деградируют. В это же время со стороны Владимира Мединского на переговорах в Турции был подан урок дипломатической этики и понимания реалий. Предложение Мединского поговорить об истории — это лёгкий троллинг западного политика», — отметил Шаповалов в беседе с RT.
Эксперт обратил внимание на то, что Мединский таким способом поставил на место западного политика, который не знает многих вещей в области истории и ведёт себя абсолютно по-хамски.
Шаповалов подчеркнул, что Россия, в отличие от западных стран, отлично знает не только свою историю, но и историю других государств.