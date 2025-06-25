«Вернусь и сильно его отшлёпаю»: Трамп ответил назвавшему его «папочкой» генсеку НАТО
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте, назвавшего его «папочкой». О ситуации американский лидер высказался на полях саммита НАТО в Гааге.
Трамп подчеркнул, что Рютте высказался в его адрес «с большой нежностью». Однако, если вдруг выяснится, что лидер США не нравится главе НАТО, то Трамп вернётся и сильно «отшлёпает» его. Таким образом он отметил на вопрос о том, считает ли союзников по НАТО «детьми».
После этого американский президент спародировал высказывание Рютте словами: «папочка, мой папочка».
Ранее в этот день Марк Рютте назвал Дональда Трампа «папочкой» в свете событий на Ближнем Востоке. Генсек НАТО объяснил свои слова тем, что считает американского лидера хорошим человеком, заслуживающим похвалы, поскольку он пытается прекратить конфликт между Ираном и Израилем.
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