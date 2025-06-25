«Вернусь и сильно его отшлёпаю»: Трамп ответил назвавшему его «папочкой» генсеку НАТО

25 июня 2025, 18:55

Трамп ответил Рютте, назвавшему его папочкой

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте, назвавшего его «папочкой». О ситуации американский лидер высказался на полях саммита НАТО в Гааге.