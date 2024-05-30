Лепехин: «Зенит» доказал, что он лучший

Украинские власти отказались от так называемого экономического бронирования, которое предполагает освобождение от воинской службы тех, кто имеет определенный уровень зарплаты и платит определенный налог. Об этом сообщило издание РБК-Украина, ссылаясь на источники в администрации бывшего президента Украины Владимира Зеленского.