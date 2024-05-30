Лепехин: «Зенит» доказал, что он лучший

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Бывший игрок «Зенита», обладатель Кубка России 1999 года Константин Лепехин высказал мнение о том, что команда доказала свою силу и мощь, победив в РПЛ.
При этом он выразил надежду на то, что «Зенит» извлечёт уроки из всех своих допущенных ошибок.
Петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.
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«Зенит», победив в чемпионате, доказал, что остаётся лучшей командой страны. И в этом составе «Зенит» способен и должен брать титул в следующем сезоне. Даже необязательно усиливаться. Лишь бы команда не ослабла — тогда она останется фаворитом. Должны собраться и понять, что нельзя «отпускать вожжи». Чемпионство может улететь в течение одно-двух туров», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Лепехин.
Петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.
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