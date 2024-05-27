Назван лучший арбитр РПЛ

Фото: iStock/MihailDechev
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказал мнение о том, что считает лучшим судьёй Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024 Кирилла Левникова.
«Лучший арбитр Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024 – Кирилл Левников. Потому что он довольно стабильно прошел сезон, судил большие матчи без каких-то скандалов, без большого количества ошибок. Мне кажется, очень хороший сезон у Кирилла», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Лапочкин.
В РПЛ прошедшего сезона Левников отработал 16 матчей.
Ранее стало известно, что петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.
Читайте также:
«Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу
Тарханов: Акинфеев повышает статус РПЛ
Гладилин назвал возможного лидера «Спартака»
Мелисса Тимофеева