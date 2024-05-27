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Назван лучший арбитр РПЛ

Арбитр ФИФА Лапочкин отметил профессионализм Левникова
27 мая 2024, 17:58
Фото: iStock/MihailDechev

Фото: iStock/MihailDechev

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказал мнение о том, что считает лучшим судьёй Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024 Кирилла Левникова.
«Лучший арбитр Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024 – Кирилл Левников. Потому что он довольно стабильно прошел сезон, судил большие матчи без каких-то скандалов, без большого количества ошибок. Мне кажется, очень хороший сезон у Кирилла», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Лапочкин.

В РПЛ прошедшего сезона Левников отработал 16 матчей.



Ранее стало известно, что петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.

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Терлецкий заявил о напряжённых отношениях журналистов и футболистов
27 мая 2024, 18:10

Фото: iStock/batuhan toker

Российский журналист, автор YouTube-канала «Крысева» Севастиан Терлецкий заявил, что между его коллегами и футболистами существуют довольно напряжённые отношения.
Он добавил, что идеальных клубов в плане работы со СМИ нет.

«Локомотив», например, — много спикеров, тот же Дзюба, но он не общается со СМИ, а клуб не имеет на него влияния. В «Спартаке» Соболев не общается. Есть напряжение. В Абу-Даби была куча журналистов, много времени на сборах, сядьте вы с журналистами без камер, обсудите всё. Когда идет постоянный бойкот, кому от этого хорошо? В «Зените» нет интересных спикеров», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Терлецкий.

По его словам, если брать интервью зарубежных СМИ, то зрители плохо их смотрят в том числе из-за другого языка и искажённого перевода.

Ранее бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов заявил, что команда стала скучающей, в том числе, из-за отсутствия международных соревнований.

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#интервью
#футбол
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Подмосковная команда стала серебряным призером чемпионата России по регби-7
27 мая 2024, 14:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

РК «ВВА-Подмосковье» стала серебряным призером седьмого тура чемпионата России по регби-7. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Седьмой тур чемпионата России по регби-7 прошел с 25 по 26 мая в Красноярске на стадионе «Красный Яр».

«В первый день регбистки из Московской области со счетом 19:0 обыграли команду «Красный Яр», во втором матче одержали победу над командой «Витязь». Третье противостояние со спортсменками из «Кубани» завершилось ничьей. В рамках четвертьфинальной стадии плей-офф, подмосковные спортсменки обыграли «Зилант» и «Енисеем-СТМ», — поделились в министерстве.

На данный момент команда «ВВА-Подмосковье» расположился на втором месте с 126 набранными очками и стала серебряным призером турнира.

По итогам всех дней соревнований лучшим игроком стала Алёна Ананьева из команды «ВВА-Подмосковье».

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В Подмосковье состоится международный благотворительный турнир по гольфу
27 мая 2024, 10:11

Фото: istockphoto / Somchai Sookkasem

В Нахабино 1 июня состоится XXVIII Международный благотворительный турнир по гольфу. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.
Турнир приурочен к Международному дню защиты детей.

«В турнире примут участие профессиональные гольфисты и любители, иностранные дипломаты, российские политики и бизнесмены. Собранные благотворительные средства будут направлены в Фонд Хабенского, фонды «Важные люди» и «Дом с маяком», а также фонд помощи хосписам «Вера», — поделись в пресс-службе.

Кроме соревнований, для участников акции пройдет праздничный фестиваль семьи и детства с обширной развлекательной и познавательной программой.

Турнир направлен на популяризацию гольфа в России, который включен в школьную программу по физкультуре и привлечении внимания к проблемам нуждающихся в помощи детей.

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Известны даты стыковых матчей за право остаться в РПЛ
РФС утвердил расписание стыковых матчей за право выступать в РПЛ
26 мая 2024, 14:58

Фото: iStock/FotografieLink

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте опубликовал расписание переходных матчей между клубами Российской Премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги за право играть в высшем дивизионе чемпионата России сезона 2024/25.
Из РПЛ в стыковых матчах примут участие екатеринбургский «Урал» (30 очков), проигравший в последнем туре ЦСКА со счетом 0:2, и «Пари Нижний Новгород» (30 очков), сыгравший вничью с самарскими «Крыльями Советов» — 1:1. Первую лигу представят «Акрон» и «Арсенал», занявшие третье и четвертое места соответственно.

По результатам жеребьевки первые матчи пройдут на полях клубов РПЛ.

Начало первых матчей запланировано на 29 мая: «Урал» примет «Акрон» в 17:00 по московскому времени, а «Пари НН» сыграет с «Арсеналом» в 19:15 мск. Ответные встречи состоятся 1 июня: «Акрон» и «Урал» начнут встречу в 15:00 мск, а «Арсенал» и «Пари НН» — в 18:00 мск.

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#урал
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«Зенит» — позор России»: Краснодарские болельщики освистали петербургский ФК
26 мая 2024, 10:07

Фото: iStock/ALFSnaiper

Болельщики «Краснодара» во время матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» освистали петербургский футбольный клуб «Зенита», об этом сообщает «Чемпионат.com».
«Зенит» — позор России», — скандировали с трибун во время игры.

25 мая «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России, обыграв дома «Ростов» со счетом 2:1. В сезоне-2023/24 петербургский клуб еще поборется за Кубок России, где в финале сыграет с калининградской «Балтикой».

Несмотря на это, оскорбительные высказывания в адрес футбольного клуба из северной столицы звучат не впервые. Ранее на матчах чемпионата России подобное выкрикивали фанаты воронежского «Факела» и болельщики «Динамо».

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#футбол
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#болельщик
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Более двух тысяч спортсменов приняли участие в шествии от выставки «Россия»
25 мая 2024, 21:50

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

В Москве на ВДНХ состоялось масштабное шествие спортсменов, организованное выставкой-форумом «Россия» и общественным движением «Здоровое Отечество». Об этом сообщили в пресс-службе выставки.
Мероприятие было организовано в честь 105-летней годовщины первого спортивного парада, который проходил на Красной площади.

Акция была посвящена популяризации спорта и здорового образа жизни. В ней приняли участие свыше двух тысяч спортсменов, среди которых были гимнасты, футболисты, волейболисты, фигуристы, бегуны и представители других видов спорта.

Во главе колонный шли боксёр Олег Саитов, гимнаст Никита Нагорный, шахматист Сергей Карякин и синхронистка Светлана Ромашина.

Также в шествии принимали участие и дети, занимающиеся спортом.

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#россия
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«Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу
«Зенит» обыграл «Ростов» и снова стал чемпионом России по футболу
25 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/Steevy84

Петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны.
Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.

Победный гол забил на 85-й минуте бразильский игрок Артур. Чемпионство «Зенита» зависело не только от собственной победы, но и от поражения московской команды в противоположном матче «ФК Краснодар» — «Динамо».

Для петербуржцев это стало шестым чемпионством подряд. Команда завоевала очередной кубок в день 99-летия клуба.

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#спартак
#краснодар
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Спортсмены из Пушкино стали серебряными призерами на соревнованиях по метанию ножа
25 мая 2024, 11:16

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Спортсмены из округа Пушкинский - одни из лучших в области по метанию ножа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из 7 городских округов.

«В общем медальном зачёте спортсмены из Пушкинского завоевали серебряную медаль.На дистанции 5 метров, а второй строчке расположилась Варвара Тимофеева и и замкнула призовую тройку Анна Резниченко. На дистанции 7 метров среди мужчин бронзовая награда у Андрея Камышева. В этой же дисциплине среди женщин серебряным призером стала Анна Резниченко. Серебряная медаль в активе Андрея Камышева на дистанции 9 метров», — поделились в пресс-службе.

Также среди девушек 14-15 лет серебряная награда у Дарьи Саниной. Сильнейшей в соревнованиях девушек 16-17 лет стала Александра Колесникова. На дистанции 5 метров среди юношей 14-15 лет «бронза» у Вадима Потапова, а в женском зачете Дарья Санина также заняла третье место.

Соревнования проводились в городском округе Одинцово.

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#пушкино
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Булыкин предрёк победу «Динамо» в РПЛ
24 мая 2024, 20:19

Фото: iStock/Yuliia Zatula

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что «Динамо» станут чемпионами в РПЛ.
«Завтра жду победу «Динамо», они станут чемпионами. Команда этого точно заслужила. Есть подозрение, что «Краснодара» завтра выдаст матч жизни, но им сложно будет выиграть РПЛ, много зависит не от них. Ну а в матче «Зенита» может случиться все что угодно. «Ростов» не будет отбывать номер», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Сейчас в турнирной таблице РПЛ первое место занимает «Динамо», на втором месте «Зенит», на третьем – «Краснодар».

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера также прогнозировал, что чемпионом в РПЛ может стать либо «Зенит», либо «Динамо».

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#футбол
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