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Спецпосланник Трампа Уиткофф в Москве и передает информацию о переговорах с РФ в США

Майк Уолтц: Уиткофф в Москве и передает информацию о переговорах с РФ в США
Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф находится в Москве и передает информацию о переговорах с Россией в Белый дом. Об этом рассказал помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.
«Я разговаривал со своим коллегой, специальным посланником Уиткоффом. Он находится там и передает информацию, чтобы мы могли оценить ее, а президент Трамп - принять решение о дальнейших шагах», — сообщил Уолтц в интервью для телеканала Fox News.

Напомним, что Стивен Уиткофф прибыл с визитом в Москву в четверг. Он также участвовал в переговорах с делегацией из РФ в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, лидер страны Владимир Путин должен встретиться с Уиткоффом 13 марта.

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Спецпосланник Трампа Уиткофф покинул посольство США в Москве
14 марта 2025, 01:38

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф покинул посольство США в Москве после часового визита. Об этом пишет РЕН ТВ в своем telegram-канале.
«Спецпосланник Уиткофф покинул посольство США в Москве. Он провел в посольстве около часа, после своего визита Уиткофф произнес слова благодарности на английском», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о намерении администрации Трампа ввести новые ограничения на нефтяной, газовый и банковский сектора РФ. Таким образом Штаты еще больше ограничивают возможности России иметь доступ к платежным системам США.

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NBC: Россия против присутствия Келлога на переговорах по Украине
14 марта 2025, 01:37

Фото: iStock/Waldemarus

Российская сторона выступает против присутствия спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога на переговорах по Украине. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на анонимного чиновника из РФ.
«Келлог — бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш человек, не того калибра, который мы ищем», — заявил источник телеканалу.

Российский чиновник отметил, что РФ считает Келлога проукраински настроенной стороной. Это же подтвердил и собеседник телеканала из США. При этом остается неизвестным то, когда именно администрация Трампа получила информацию о нежелании РФ видеть Келлога на переговорах.

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#рф
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#переговоры
#украина
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Бен Сальман при разговоре с Путиным отметил важность украинского урегулирования
14 марта 2025, 01:05

Фото: iStock/Diy13

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в диалоге с президентом РФ ВЛадимиром Путиным отметил важность урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказала пресс-служба Кремля.
«С учетом проведенных на территории Королевства международных контактов Мухаммед бен Сальман отметил важность урегулирования украинского кризиса, а также выразил готовность и далее всячески способствовать нормализации российско-американских отношений», — говорится в сообщении.

В свою очередь Владимир Путин высоко оценил посредничество Саудовской Аравии по вопросам переговоров России и США. В частности президент отметил усилия страны в организации переговоров в Эр-Рияде 18 февраля.

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Администрация Трампа ввела новые ограничения на нефть и газ из РФ
14 марта 2025, 00:45

Фото: iStock/syahrir maulana

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые ограничения в отношении нефтяного, газового и банковского секторов РФ. Об этом сообщает CBS News.
«Администрация Трампа вводит дополнительные ограничения на нефтяной, газовый и банковский секторы России. Еще больше ограничивая доступ России к платежным системам США», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее стало известно о решении Трампа не продлевать лицензию для расчетов за энергоресурсы РФ. Данное решение позволяло иностранным компаниям оплачивать российскую нефть через подсанкционные банки.

Соответствующее решение затрудняет зарубежным компаниям закупку энергоресурсов из РФ. На телеканале предположили, что таким образом Трамп пытается оказать давление на Кремль, чтобы убедить Москву согласиться на 30—дневное перемирие с Украиной.

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Депутат Европарламента Блага: перемирие должно предусматривать требования РФ
14 марта 2025, 00:27

Фото: iStock/FabrikaCr

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что условия перемирия между РФ и Украиной должны предусматривать требования российской стороны. Об этом политик написал в своем telegram—канале.
«С [заключением] перемирия должен быть связан и вопрос [о дальнейшем подписании] мирного соглашения, которое учитывало бы российские требования», — пишет депутат.

Свою позицию Блага объясни тем, что на сегодняшний день Россия побеждает в военном конфликте. В связи с этим он отметил, что нормального перемирия не будет без переговоров о нем с Москвой. Исходя из сложившейся ситуации, только РФ может ставить условия по урегулированию конфликта. К тому же Блага подержал позицию РФ по заключению перемирия на Украине.

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