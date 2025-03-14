Спецпосланник Трампа Уиткофф в Москве и передает информацию о переговорах с РФ в США

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф находится в Москве и передает информацию о переговорах с Россией в Белый дом. Об этом рассказал помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.
«Я разговаривал со своим коллегой, специальным посланником Уиткоффом. Он находится там и передает информацию, чтобы мы могли оценить ее, а президент Трамп - принять решение о дальнейших шагах», — сообщил Уолтц в интервью для телеканала Fox News.
Напомним, что Стивен Уиткофф прибыл с визитом в Москву в четверг. Он также участвовал в переговорах с делегацией из РФ в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, лидер страны Владимир Путин должен встретиться с Уиткоффом 13 марта.
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