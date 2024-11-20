Левая партия «Непокоренная Франция» подала запрос на отрешение Макрона от власти

Россия будет использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов, что станет ответной мерой в случае реализации недружественных действий Запада. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». По его словам, это будет адекватным ответом со стороны России.