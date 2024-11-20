Левая партия «Непокоренная Франция» подала запрос на отрешение Макрона от власти

Фото: iStock/SimonLukas
Левая партия «Непокоренная Франция» подала запрос на запуск процедуры отрешения президента Эмманюэля Макрона от власти. Об этом сообщает агентство AFP. Запрос, как отмечается, уже одобрили в нижней палате парламента — Бюро Национального собрания.
По информации агентства, левые рассчитывают выдвинуть соответствующую резолюцию в дату своей парламентской ниши, 28 ноября — в день предоставления инициатив.
Стоит отметить, что партия уже выдвигала такое предложение в сентябре, однако через две недели инициатива, пройдя несколько этапов рассмотрения, была отклонена на конференции лидеров партий. Агентство отмечает, что нынешний запрос скорее всего ждет та же судьба.
Читайте также:
Макрон призвал Путина к деэскалации конфликта на Украине на саммите G20
Стала известна реакция Макрона на разрешение США бить по России
Ле Пен заявила, что сомневается в легитимности выборов во Франции в 2027 году
«Председатель Законодательной комиссии Флоран Будье должен теперь рассмотреть инициативу. Если он откажется, то нарушит наше строгое конституционное право выбирать тексты для нашей ниши», — заявила лидер «Непокоренной Франции» Матильда Пано.
Стоит отметить, что партия уже выдвигала такое предложение в сентябре, однако через две недели инициатива, пройдя несколько этапов рассмотрения, была отклонена на конференции лидеров партий. Агентство отмечает, что нынешний запрос скорее всего ждет та же судьба.
Читайте также:
Макрон призвал Путина к деэскалации конфликта на Украине на саммите G20
Стала известна реакция Макрона на разрешение США бить по России
Ле Пен заявила, что сомневается в легитимности выборов во Франции в 2027 году
Данил Пономарев