Стала известна реакция Макрона на разрешение США бить по России

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон одобрил разрешение США Украине бить по территории России дальнобойными ракетами. Об этом он заявил в кулуарах саммита G20, проходящего в Рио-де-Жанейро, его слова передает Agence France-Presse.
«Это полностью хорошее решение», — заявил Макрон.
Он также добавил, что совместное заявление на саммите должно быть более четким в том, что касается украинского конфликта.
Напомним, 17 ноября стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сказал, что если ВСУ ударят вглубь России ракетами США, то РФ будет вынуждена ответить.
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Элина Позднякова