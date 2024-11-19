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Стала известна реакция Макрона на разрешение США бить по России

AFP: Макрон одобрил решение США разрешить удары вглубь России
Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон одобрил разрешение США Украине бить по территории России дальнобойными ракетами. Об этом он заявил в кулуарах саммита G20, проходящего в Рио-де-Жанейро, его слова передает Agence France-Presse.
«Это полностью хорошее решение», — заявил Макрон.

Он также добавил, что совместное заявление на саммите должно быть более четким в том, что касается украинского конфликта.



Напомним, 17 ноября стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сказал, что если ВСУ ударят вглубь России ракетами США, то РФ будет вынуждена ответить.

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Командира ВСУ внесли в список террористов за приказ сбить самолет над Кубанью
19 ноября 2024, 09:16

Фото: iStock/Irina Piskova

Командира ВСУ Николая Дзямана*, приказавшего сбить российский самолет над Кубанью, внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«46. Дзяман Николай Иванович*, 18.12.1977 года рождения», — говорится в перечне.

Командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ полковника Николая Дзямана* заочно арестовали в июне текущего года. В СК РФ пояснили, что он отдал приказ на уничтожение российского патрульного самолета, зная, что он не предназначен для ведения боевых действий и не имел вооружения. При этом летел он исключительно над территорией РФ. Самолет рухнул в районе хутора Трудовая Армения на Кубани. Тогда погибли 10 членов экипажа.

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*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ

** признаны Минюстом РФ иноагентоми
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#вооружения
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Песков: РФ не снимет санкции с Рубио, пока под ними находится Лавров
19 ноября 2024, 08:40

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия не будет снимать санкции с сенатора от Флориды Марко Рубио, которого победивший на выборах в США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, пока под санкциями находится министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможно ли снять с Рубио санкции в качестве жеста доброй воли, его слова передает ТАСС.
«У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями? Это может быть только обоюдный процесс», — заявил Песков.

Напомним, Россия включила Рубио в санкционные списки в мае 2022 года, а Китай – в августе 2020 года. Он выступает за сокращение военной помощи Украине, при этом критикует власти Китая и Кубы.

Ранее стало известно, что Рубио, который ранее баллотировался на пост государственного секретаря в Сенате, может заменить невестка избранного президента США Лара Трамп.

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Посол Ирана рассказал о заключении договора с Россией
Посол Джалали: Иран и РФ не имеют проблем в заключении стратегического договора
19 ноября 2024, 08:18

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Иран и Россия не имеют каких-либо проблем в вопросе заключения договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали.
По его словам, соответствующее соглашение подготовлено. Джалали добавил, что отношения Ирана и России останутся прежними в случае заключения Тегераном «ядерной сделки» с европейскими странами.

В прошлом месяце посол сообщал, что договор о стратегическом партнерстве будет подписан в процессе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию. Согласно данным иранских СМИ, новый договор Москвы и Тегерана станет историческим поворотным моментом в отношениях двух государств.

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Трамп ответил «правда» на сообщение о введении ЧС для депортации мигрантов
19 ноября 2024, 07:44

Фото: iStock/rarrarorro

Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп намерен объявить в стране режим ЧС, чтобы реализовать программу массовых депортаций нелегальных мигрантов.
«Правда!!!» — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social, подтверждая сообщение главы консервативной организации Judicial Watch Тома Фиттона.

Фиттон ранее сообщал, что администрация Трампа планирует ввести режим ЧС и использовать военных, чтобы депортировать из страны нелегальных мигрантов.

Напомним, что вопрос о массовых депортациях нелегалов из США был одной из главных тем во время предвыборной кампании Трампа. Во время своего президентства он вводил режим ЧС, чтобы построить стены на границе с Мексикой на средства Пентагона.

Ранее издание Newsweek писало, что Трамп после инаугурации может объявить в стране чрезвычайное положение, чтобы решить вопрос с незаконной миграцией.

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Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию на саммите в Рио-де-Жанейро
19 ноября 2024, 06:09

Фото: iStock/Bet_Noire

Лидеры G20 приняли итоговую декларацию саммита, который прошёл 18–19 ноября 2024 года в Рио-де-Жанейро.
Документ, опубликованный на официальном сайте объединения, отражает главные приоритеты председательства Бразилии, включая борьбу с голодом и нищетой, устойчивое развитие, реформу глобального управления и климатические инициативы.

В декларации закреплены такие достижения, как создание Глобального альянса против голода, Целевая группа по борьбе с изменением климата и Призыв к реформе глобальных институтов.

Лидеры поддержали инициативы по решению украинского кризиса, высказались за мир без ядерного оружия, а также отметили важность прогрессивного налогообложения и выразили обеспокоенность конфликтом на Ближнем Востоке.

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В Кремле рассказали о ситуации с корректировками ядерной доктрины РФ
Песков: коррективы в ядерную доктрину России сформулированы, но еще не утверждены
19 ноября 2024, 06:00

Фото: iStock/vadimrysev

Коррективы в ядерную доктрину России практически сформулированы, но ещё не оформлены документально, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что формализация изменений произойдёт при необходимости.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что категория государств и военных союзов, подпадающих под ядерное сдерживание, расширена.

Также уточняется, что агрессия против России или её союзников, таких как Белоруссия, со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.

Масштабные запуски крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых аппаратов, пересекающих границу РФ, также станут основанием для применения ядерного оружия.

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Захарова высмеяла отсутствие западных лидеров на общем фото G20
Захарова: Лавров на саммите G20 вызвал «логистические проблемы» у Запада
19 ноября 2024, 04:41

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале отсутствие ряда западных лидеров на общей фотографии саммита G20 в Рио-де-Жанейро. По её словам, представители стран Запада, не сумев «устроить цирк» с организацией съёмки, решили вовсе не участвовать в фотографировании.
Ранее в Белом доме заявили, что отсутствие президента США Джо Байдена объясняется логистическими проблемами, а не нежеланием оказаться на фото вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Теперь это так называется — запомните. У Байдена проблемы не с тем, что вы думали, а с логистикой», — иронично отметила Захарова.
Помимо Байдена на фотографии также отсутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Захарова указала, что западные делегации раньше уже устраивали «цирк с фотографированием».

«Раньше, напомню, западники в тех форматах, где отсутствовала сопротивляемость у подмятых ими подпевал, устраивали цирк с фотографированием», — написала представитель МИД РФ.
По словам Захаровой, могли, например, провести ночную фотосессию до приезда Сергея Лаврова, как это было на СМИД ОБСЕ в Скопье в прошлом году.

Однако, заключает она, там, где большинство стран сохраняет принципиальность, отстаивая нормальность, три отсутствующих представителя просто избегают участия в подобных мероприятиях.

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Лидеры G20 в декларации поддержали мирные инициативы по Украине
19 ноября 2024, 03:54

Фото: iStock/AlexLMX

Лидеры «Группы двадцати» (G20) выразили поддержку всем конструктивным инициативам, направленным на урегулирование конфликта на Украине и достижение устойчивого мира. Об этом говорится в итоговой декларации саммита, проходящего 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро, передает РИА Новости.
Документ подчёркивает необходимость продвижения мира и добрососедских отношений в соответствии с Уставом ООН. Лидеры обратили внимание на человеческие страдания и негативные последствия конфликта для продовольственной и энергетической безопасности, а также на сбои в цепочках поставок.

«Мы приветствуем все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН для продвижения мирных, дружественных и добрососедских отношений между народами», — сообщает документ.

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Президент и премьер Абхазии объявили об отставке
Оппозиция заявила, что Бжания и Анкваб уходят в отставку после переговоров
19 ноября 2024, 03:07

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб уходят в отставку. Об этом стало известно по итогам переговоров оппозиции с властями республики, на которых был подписан соответствующий протокол, передает «Интерфакс».
Как сообщил один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба, Бжания в ближайшие минуты подпишет заявление об отставке. Также свои посты покидают начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар и премьер Анкваб.

Согласно Конституции Абхазии, временно исполнять обязанности президента будет вице-президент Бадра Гунба. Исполняющим обязанности премьер-министра станет Валерий Бганба, который ранее уже занимал этот пост.

По данным РИА Новости, пресс-служба президента уточняет, что протестующие должны 19 ноября покинуть правительственный комплекс Абхазии. В противном случае Бжания отзовет заявление об отставке.

Ранее «Радио 1» сообщало, что оппозиция Абхазии готова на компромисс в случае отставки правительства.

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