Макрон призвал Путина к деэскалации конфликта на Украине на саммите G20

Эмманюэль Макрон (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, призвал Россию к участию в «коллективной деэскалации» конфликта на Украине, передает РИА Новости.
«Я призываю президента Владимира Путина к здравому смыслу и к выполняемым им обязанностям — соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — заявил Макрон.Трансляцию его выступления вёл Елисейский дворец.
Во вторник Россия обновила свою ядерную доктрину. В указе президента РФ указано, что массированный взлёт средств воздушно-космического нападения, таких как крылатые ракеты и беспилотники, пересекающих границу РФ, может стать условием для применения ядерного оружия.
Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что США не находятся в состоянии войны с Россией.
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Мария Моисеева