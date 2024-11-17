Ле Пен заявила, что сомневается в легитимности выборов во Франции в 2027 году

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Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» во Франции Марин Ле Пен поделилась мнением, что общественность не сможет доверять следующему лидеру страны, если ее не допустят к выборам через три года, проинформировала газете Journal du Dimanche.
Обвинения, которые предъявили Марин Ле Пен, политик охарактеризовала как «политическое вмешательство в демократический процесс». Она подчеркнула, что косвенно ставит под сомнение легитимность выборов президента Франции в 2027 году. Она уверена, что некоторые личности таким образом хотят «действовать в обход неё».
Ранее стало известно, что прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы, а также запретить ей избирательные права на аналогичный же срок. Ещё Марин Ле Пен грозит штраф в размере 300 тысяч евро. Французский политик, планирующая участвовать в президентских выборах 2027 года, отвергает все обвинения и уверена — это попытка разрушить партию.
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