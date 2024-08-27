Левые из LFI потребуют смещения Макрона за его отказ назначить Касте премьером

Россия запросила на пятницу, 30 августа, заседание Совета безопасности ООН на тему поставок западного оружия Киеву. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале. По его словам, такое решение Москва приняла в ответ на заседание по Украине.