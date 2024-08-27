Левые из LFI потребуют смещения Макрона за его отказ назначить Касте премьером

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Депутаты левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) внесут предложение о смещении президента страны Эммануэля Макрона из-за его отказа назначить премьер-министром кандидата от левой коалиции «Новый народный фронт» Люси Касте. Об этом сообщает координатор партии Мануэль Бомпар на своей странице в Х.
«(Макрон — прим. ред.) отказывается назначить Люси Касте премьер-министром <...> Депутаты «Непокорившейся Франции» внесут предложение о смещении в бюро Национального собрания в соответствии со статьей 68 конституции. А любое предложение кандидатуры премьер-министра, кроме как Люси Касте, будет подвергнуто вотуму недоверия», — указано в сообщении.Ранее «Непокорившаяся Франция» требовала, чтобы Макрон принял результаты парламентских выборов и назначил Касте премьер-министром.
«Президент должен принять результаты парламентских выборов и назначить Люси Касте премьер-министром, как предлагает «Новый народный фронт». Если он этого не сделает, он должен знать, что мы используем все конституционные средства для его смещения с поста, а не покоримся его грязным трюкам против основного закона демократии: единственным источником власти во Франции является народное голосование», — указывалось в заявлении партии.Читайте также:
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