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Франция должна выйти из НАТО после того, как появилась новая информация о причастности Украины к подрыву одной из ниток газопровода «Северный поток», заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своих соцсетях.
«Идите и скажите всем, наконец, правду: это удар НАТО, очевидно, совместно с Соединенными Штатами! <…> Давайте выйдем из НАТО!» — написал политик.Он также добавил, что в Германии сейчас начали активно обсуждать участие Киева в подрывах газопровода, хотя на Украине по-прежнему во всем винят Москву. Филиппо отметил, что диверсию на «Северном потоке» следует воспринимать как акт войны против интересов Франции.
В четверг, 15 августа, The Wall Street Journal, сославшись на множество неназванных иностранных источников, заявил, что приказ о подрыве «Северных потоков» отдал главком ВСУ Валерий Залужный, а Зеленский просил его не продолжать операцию.
Взрыв двух нитей газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2», по которым Россия поставляла газ в Европу, произошел 26 сентября 2022 года. Спустя некоторое время несколько немецких изданий начали сообщать, что к диверсии причастна парусная яхта «Андромеда» с острова Рюген, так как на ней нашли октоген, подходящий для подрыва под водой. Отмечалось, что судно связано с двумя украинцами.
Недавно прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, который якобы сидел за рулем машины, перемещавшейся по острову Рюген в сентябре 2022 года.
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