Партия Меланшона потребует отставки Макрона, если Касте не станет премьером

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Французская левая партия Жана-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция» попытается через голосование в парламенте отправить президента Эммануэля Макрона в отставку, если он не тот не предложит пост премьер-министра страны Люси Касте. Об этом сообщает издание Tribune со ссылкой на заявление партии.
«Непокорившуюся Францию» требует, чтобы Макрон принял результаты парламентских выборов и назначил Касте премьер-министром.
По данным издания, левые возмущены тем, что Макрон решил не формировать правительство, пока в стране не закончатся Олимпийские игры и игнорирует кандидатуру Касте.
Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в своих соцсетях, что, несмотря на все усилия по очистке Сены, тренировочный заплыв по триатлону на Олимпийских играх в Париже был отменен из-за плохой погоды.
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«Президент должен принять результаты парламентских выборов и назначить Люси Касте премьер-министром, как предлагает «Новый народный фронт». Если он этого не сделает, он должен знать, что мы используем все конституционные средства для его смещения с поста, а не покоримся его грязным трюкам против основного закона демократии: единственным источником власти во Франции является народное голосование», — указано в заявлении партии.
По данным издания, левые возмущены тем, что Макрон решил не формировать правительство, пока в стране не закончатся Олимпийские игры и игнорирует кандидатуру Касте.
Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в своих соцсетях, что, несмотря на все усилия по очистке Сены, тренировочный заплыв по триатлону на Олимпийских играх в Париже был отменен из-за плохой погоды.
«А на «очистку Сены» мы потратили 1,4 миллиарда! Министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера придётся ещё раз искупаться в реке» — возмутился Филиппо.Читайте также:
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Данил Пономарев