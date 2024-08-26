BFMTV: Макрон исключил участие «Нового народного фронта» во французском кабмине

Фото: сайт Кремля
Возможность участия «Нового народного фронта» (ННФ) во французском кабмине исключил президент Эммануэль Макрон, сообщают журналисты BFMTV. Как пояснил политик, всему причина так называемая «институциональная стабильность».
Обозреватели подчеркивают очевидность того, что кабмину ННФ будет вынесен вотум недоверия.
Уже завтра, 27 августа, Макрон начнет консультироваться с «лидерами партий» и «персоналиями».
Внеочередные выборы во Франции принесли ННФ в Национальном собрании страны 182 места из 577 возможных, на втором месте блок «Вместе за республику» под руководством Макрона, у которого 168 мест. И замкнула тройку лидеров партия правых «Национальное объединение», получившая 143 места с союзниками из республиканской партии.
Таким образом прошедшее во Франции голосование не принесло политического господства ни одной партии. Премьер Габриэль Атталь продолжит работу до формирования нового правительства, а затем уйдет в отставку, которую Макрон уже принял.
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Уже завтра, 27 августа, Макрон начнет консультироваться с «лидерами партий» и «персоналиями».
Внеочередные выборы во Франции принесли ННФ в Национальном собрании страны 182 места из 577 возможных, на втором месте блок «Вместе за республику» под руководством Макрона, у которого 168 мест. И замкнула тройку лидеров партия правых «Национальное объединение», получившая 143 места с союзниками из республиканской партии.
Таким образом прошедшее во Франции голосование не принесло политического господства ни одной партии. Премьер Габриэль Атталь продолжит работу до формирования нового правительства, а затем уйдет в отставку, которую Макрон уже принял.
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Никита Кротов