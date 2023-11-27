«Лезет куда не надо»: Украинский политик заявил, что Зеленский не разбирается в войне

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Президент Украины Владимир Зеленский пытается залезть во все сферы, чтобы заработать рейтинг, однако, терпит поражение по всем фронтами, об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье для «Смотрим».
«Дело в том, что Зеленский — человек гражданский, лезет в военное дело и второй год пытается зарабатывать на этом рейтинг», - прокомментировал ситуацию Медведчук.
По словам оппозиционера, Зеленский с треском проигрывает и в информационной войне. Он совершенно не смыслит в том, о чём говорит, и потому со стороны его речь выглядят банальным фарсом.
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Евгения Парфентьева