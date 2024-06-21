Личный телохранитель Зеленского устроил переворот

Офицеры Управления государственной охраны Украины обвинили исполняющего обязанности главы Максима Донца в превышении полномочий и захвате власти. Об этом информирует «Страна.ua».
Отмечается, что 10 украинских военных направили письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в котором изложили, что Донец самостоятельно издал приказ о своем повышении после того, как президент уволил его предшественника Сергея Рудя. Они подчеркнули, что данное решение было незаконным.
По словам офицеров, Донец приказал подчиненным заступать на дежурство без оружия, несмотря на то, что это абсолютное нарушение инструкции. Они добавили, что это «может привести к непредвиденным последствиям» при охране первых лиц страны.
Читайте также:
Путин рассказал, когда Запад поменяет Зеленского
СВР: Запад пожертвует Зеленским, когда Россия закрепит свои успехи на поле боя
Военэксперт Литовкин раскрыл, что будет с Зеленским после СВО
Екатерина Коршунова