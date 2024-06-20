Россия может продолжать специальную военную операцию на Украине «бесконечно», если западные союзники Киева не прекратят оказывать ему финансовую поддержку, передают слова британского политика Найджела Фараджа РИА Новости.
Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что странам Запада необходимо прекратить оказывать Киеву финансовую помощь, а самой Украине следует быстрее вернуться за стол переговоров с Россией на основании договоренностей, достигнутых два года назад в Стамбуле.
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» отметил, что Украина не может пойти на компромисс из-за давления США и НАТО.
Также полковник в отставке объяснил, что будет с Зеленским после победы России в СВО.
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«Необходимо прекратить все поставки оружия и денег, которые являются топливом для бесконечной войны, рискующей перерасти в третью мировую войну», — написал Филиппо в одной из своих соцсетей.
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» отметил, что Украина не может пойти на компромисс из-за давления США и НАТО.
«Зеленский — никто и звать его никак, не потому что он нелегитимный президент, а потому что он никогда легитимным не был. Украина — это колониальное государство, и командует Зеленским США и НАТО. Он не может пойти на компромисс, пока ему не дадут такой команды», — заявил военный эксперт.
Также полковник в отставке объяснил, что будет с Зеленским после победы России в СВО.
«Что с ним будет зависит от того, как он успеет убежать и как его сохранят. А если не успеет убежать, значит, шлепнут его и будут судить», — сказал Виктор Литовкин.
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Анастасия Бондарева