Лидер Бразилии подтвердил Путину желание искать пути урегулирования конфликта на Украине

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Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил заинтересованность во вкладе страны в поиск путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Главы государств обсудили дальнейшее развитие российско-бразильского стратегического партнёрства, а также подтвердили заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве в нескольких сферах, в том числе торговой и энергетической.
Путин также выразил готовность России оказать помощь в связи с природными пожарами, охватившими несколько регионов Бразилии.
Кроме того, бразильский президент подтвердил свою заинтересованность во внесение вклада в урегулирование украинского конфликта. В связи с этим, Путин изложил коллеге принципиальные российские оценки на этот счёт.
В заключение лидеры обсудили график будущих контактов и условились встретиться на саммите БРИКС, который пройдет в Казани.
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Путин также выразил готовность России оказать помощь в связи с природными пожарами, охватившими несколько регионов Бразилии.
Кроме того, бразильский президент подтвердил свою заинтересованность во внесение вклада в урегулирование украинского конфликта. В связи с этим, Путин изложил коллеге принципиальные российские оценки на этот счёт.
В заключение лидеры обсудили график будущих контактов и условились встретиться на саммите БРИКС, который пройдет в Казани.
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Анастасия Чинкова