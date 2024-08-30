Посол Украины Мельник: Бразилия не сотрудничает с Киевом из-за связей с Россией

Бразилия не сотрудничает с Киевом из-за более прочных связей с Россией, которая выстраивала отношения с ней и глобальным Югом «намного активнее». Об этом заявил бывший посол Украины в Германии, а сейчас посол в Бразилии Андрей Мельник в интервью изданию «Украинская правда». По его словам, между странами сейчас «доверие почти полностью отсутствует».
Он рассказал, что во времена его работы в ФРГ «был нормальный контакт» и ему часто приходилось выслушивать, что Германии не нравится в его действиях.
Мельник раньше часто разрождался резкими постами в соцсетях, а в Бразилии, по его словам, ему сразу очертили красные линии.
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«Я был бы рад даже, чтобы бразильцы на меня жаловались, потому что это означало бы, что у нас есть контакт», — посетовал украинский посол.
Мельник раньше часто разрождался резкими постами в соцсетях, а в Бразилии, по его словам, ему сразу очертили красные линии.
«Все, что ты пишешь в Twitter, сразу читается и докладывается лично министру. Я это знаю, потому что мне об этом прямым текстом бразильцы говорят, они на эти посты реагируют очень болезненно», — отметил он.Украинский посол заключил, что Киев слишком много внимания уделял ЕС и НАТО, и потому потерял для себя другие регионы.
«<…> сосредоточились на других приоритетах — Европейском союзе и НАТО, поэтому этот регион был для нас далекой периферией. И потому восстановить интерес бразильцев и убедить их в том, что им следует иметь дело с Украиной, сложно. Бразилия такая страна, где, к сожалению, нельзя ожидать скорых и положительных для нас решений», — пояснил Мельник.Читайте также:
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Данил Пономарев